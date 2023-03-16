بعد موجة الأمطار الغزيرة.. تدفق السيول في 6 وديان بديالى

2023/03/16 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قزانية في ديالى مازن الخزاعي، اليوم الخميس، تدفق السيول في 6 وديان حدودية شرق المحافظة.

وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إنه "مع ساعات الفجر الاولى بدأت موجة من السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية تنحدر صوب 6 وديان أبرزها ترلساق ومويلحة وحران بمعدلات متوسطة بعد موجة من الامطار الغزيرة".

واضاف، أن "تدفق السيول متابع حاليا وليس هناك اي داع للقلق"، لافتا الى ان "وتيرة التدفق تزداد وربما تصل ذروتها من بعد ظهر اليوم وفق التوقعات".

واشار الى أن "السيول مهمة لمناطق شرق ديالى الحدودية من اجل سد النقص الحاصل في المياه الجوفية بعد أشهر طويلة من الجفاف".

وفي الايام الماضية، شهدت اغلب المحافظات العراقية موجة امطار غزيرة، والتي يتوقع أن تستمر الى الاسبوع المقبل، فيما خرجت بعض المدن ومنها الموصل والبعاج عن الخدمة جراء الفيضانات.





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