بغداد.. اعتقال متهم بتزوير صك بقيمة 54 مليون دينار واخر بجريمة الخطف

2023/03/16 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف وآخر بتزوير صك بقيمة 54 مليون دينار في العاصمة بغداد.

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