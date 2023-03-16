شاهد بالفيديو.. شاهد .. كلمة هامة لـ علي العلاق حول الموازنة وأزمة الدولار في العراق

2023/03/16 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7a07Qu9IQj0

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