2023/03/16 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يستذكر جريمة حلبجة: نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة المركز الخبري الوطني.

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