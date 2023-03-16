كيف خدعت باريس هيلتون الرئيس السابق دونالد ترامب

2023/03/16 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والمقابلة التي تشير إليها هيلتون في كتابها هي مع محطة تلفزيونية أسترالية بعد أيام قليلة من سباق البيت الأبيض لعام 2016، وأجابت حينها على سؤال عما إذا كانت قد صوتت لصالح ترمب بالقول: “لقد عرفته منذ كنت طفلة صغيرة..لذا نعم”.وأدرجت رائدة … Readmore

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