2023/03/16 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار بنكان أمريكيان فقط حتى الآن هذا العام، وإن شعرت أن أزمة بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر كان لهما تأثير كبير على القطاع المصرفي..فأنت على حق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسم بياني يوضح انهيار بنوك أمريكية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسم بياني يوضح انهيار بنوك أمريكية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).