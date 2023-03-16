صور: كهربائي في هيت يصلّح سماعات الجوامع مجاناً ويبيع الأدوات بسعر الجملة

2023/03/16 | 11:48 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيت (الأنبار) 964 أطلق مصلح كهربائي في هيت، الأربعاء، مبادرة لتصليح سماعات الجوامع مجاناً، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.المصلح غفران الهيتي لشبكة 964: المبادرة الحالية ليست وليدة اليوم بل تقام منذ عشرة سنوات، والإعلان عنها لتذكير مسؤولي الجوامع.تصليح السماعة يكلف تقريباً 25 ألف دينار في المحال، بينما أنا اصلحها مجاناً.خفضت أسعار المواد […]

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