2023/03/16 | 11:53 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العلاق: السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/16 | 11:53.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاق: السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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