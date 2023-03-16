شاهد بالفيديو.. مشهد يثبت الغيره العراقية جمع التبرعات من السيارات لتبليط الطريق

2023/03/16 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nvlAb-GsdFA

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