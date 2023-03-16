النفط : تفتتح مشروع مستودع غاز السماوة بطاقة انتاجية 14 الف اسطوانة في اليوم

2023/03/16 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة النفط ،الخميس، افتتاح مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى ، لافتا الى ان الطاقة الانتاجية للمعامل تبلغ (13000) اسطوانة باليوم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغنيافتتح وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل مشروع مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل في احتفالية اقيمت بهذه المناسبة في البيان ،إن" مشروع غاز السماوة يعد من احدث المشاريع التي تعتمد التكنلوجيا الحديثة ووسائل الحماية ، ويهدف الى توفير جزء كبير من الحاجة الاستهلاكية والطاقة الخزنية لمادة الغاز السائل للمحافظة ".

واشار الى ان "الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل على تحديث المنشآت النفطية والغازية، وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة ".

ومن جانبه قال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز اننا.



علي حسين إن "الطاقة الاستهلاكية لمستودع السماوة تتراوح من (120-140) طن ، حيث يتم تجهيز (7) معامل لتعبئة اسطوانات الغاز السائل ، منها (2) حكومي و(5) قطاع خاص ".

واضاف حسين ان "نشاط المستودع يتضمن عمليات الاستلام فالتقطير والخزن والتحميل ، وان الطاقة الانتاجية للمعامل تبلغ (13000) اسطوانة باليوم".

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