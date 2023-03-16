العلاق: الاعتماد على البنك المركزي بتغطية عجز الموازنة ظاهرة خطيرة جداً

2023/03/16 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الخميس، أن ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز للموازنة العامة للدولة هي ظاهرة خطيرة جداً

وقال العلاق خلال كلمة في ملتقى السليمانية إن “السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين هما: الحفاظ على المستوى العام للأسعار، أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف والذي يمثل قوة العملة خارجياً”.

وأضاف أن “ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز للموازنة العامة للدولة هي ظاهرة خطيرة جداً، واعتماد بعض الحكومات على البنك المركزي في التمويل يهدد الاستقرار النقدي”.

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