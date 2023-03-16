2023/03/16 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السعي لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة.

وقال السوداني، عبر “تويتر”: “نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد”.

وأضاف: “‏وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”.

وتابع السوداني: “‏نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: نسعى لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: نسعى لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).