السوداني: نسعى لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، السعي لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة.
وقال السوداني، عبر “تويتر”: “نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد”.
وأضاف: “وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”.
وتابع السوداني: “نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا”.
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