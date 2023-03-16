لليوم الثاني توالياً.. مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز الـ 200 مليون دولار

2023/03/16 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لتصل الى اكثر من 233 مليون دولار، مقارنة بيوم أمس الاربعاء.

وباع المركزي، وفقا لبيانات النافذة خلال مزاده لبيع وشراء الدولار 233,350,955 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 194,550,955 مليون، فيما ذهبت البقية البالغة 38,800,000 مليون على شكل مبيعات نقدية.

يشار الى أن المركزي العراقي قد باع في مزاد يوم أمس الاربعاء، 241,908,940 مليون دولار، ذهبت معظمها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) بواقع 191,508,940مليون، فيما ذهبت البقية البالغة 50,400,000مليون على شكل مبيعات نقدية.

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