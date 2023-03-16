السوداني بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة: واجب أخلاقي قبل أي شيء

2023/03/16 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويل مدينة حلبجة في إقليم كردستان، إلى محافظة هو وواجب أخلاقي.

وقال السوداني، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد".

وأضاف: "قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".

وتابع رئيس الوزراء: "نسعى دوماً لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا".

وتمر الذكرى الـ35 "للفاجعة المأساوية" التي راح ضحيتها أكثر من 5500 إنسان دفعوا ضريبة الحرب العراقية-الإيرانية، حيث استيقظ سكان منطقة حلبجة في يوم 16 مارس/آذار عام 1988، على أصوات الصواريخ وغازات الأسلحة الكيماوية التي أصابت بين 7000 و10000 شخص بجروح بالغة، بينها تشوهات خلقية مع انتشار خطير لأمراض السرطان.

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