دراسة جديدة تربط قلة النوم بتجلط الدم

2023/03/16 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشفت دراسة جديدة، أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يزيد من مخاطر تجلط الدم.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجد باحثون في السويد أن قلة النوم تزيد من فرص انسداد الأوعية الدموية في الساقين.

وتتبعت الدراسة معدلات الإصابة بالمرض لدى 650 ألف بالغ، وقارنتها بمدة نومهم كل ليلة.

ووجدت أن عدم النوم من سبع إلى تسع ساعات يرفع نسب خطر الإصابة بالانسداد الشرياني.

وقال شواي يوان، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: إن "النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في الليلة هو عادة جيدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين المحيطية."

ويعاني واحد من كل 5 بريطانيين فوق الـ 60 من هذه الحالة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

وهي الحالة الأكثر شيوعا لدى المدخنين والأشخاص المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

ويمكن أن تتسبب بآلام شديدة عند المشي وخدر وهشاشة أظافر وتقرحات.

وقارن الباحثون عدد الأشخاص الذين ينامون مع ما إذا كانوا قد أصيبوا بهذه الحالة.

ثم قاموا بتحليل بياناتهم الجينية لتقييم ما إذا كان النوم يؤثر على فرص الإصابة بمرض الشريان المحيطي أو العكس.

وارتبط النوم أقل من 5 ساعات في الليلة بخطر مضاعف تقريبا للإصابة بالمرض مقارنة بـ 7 إلى 8 ساعات.

المصدر: "الصن" البريطانية

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