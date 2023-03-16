تركيا توافق على انضمام فلندا للناتو

2023/03/16 | 12:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتحفظ تركيا على طلب انضمام السويد للناتو.

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