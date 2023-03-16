روسيا تبحث عن مسيّرة «البحر الأسود».. أمريكا: المعلومات الحساسة محميّة

2023/03/16 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – أ ف بأكدت موسكو أنها ستحاول العثور على حطام المسيّرة العسكرية الأمريكية التي تحطّمت فوق البحر الأسود في إطار مواجهة حمّلت واشنطن مقاتلتين روسيتين مسؤوليتها.وحذّرت روسيا من أنها سترد «بشكل متناسب» على أي «استفزاز» أمريكي في المستقبل، وسط ارتفاع منسوب التوتر، فيما نفت روسيا بأن تكون مقاتلتها من طراز «سو-27» تسببت بقطع مروحة المسيّرة من طراز «ريبر».لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي.وأكدت موسكو الاتصال وقالت إنه جاء بمبادرة من واشنطن.من جهتها اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن«تحليق طائرات استراتيجية أمريكية غير مأهولة قبالة سواحل القرم هو ذو طبيعة استفزازية، ما يهيّئ الأجواء لتصعيد الأوضاع في منطقة البحر الأسود»، في حين اعتبرت كييف أن الواقعة تعد محاولة من الكرملين لجر الولايات المتحدة إلى النزاع في أوكرانيا.وأفاد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في تصريحات متلفزة «لا أعلم ما إذا كنّا سنستطيع استعادتها، لكن يجب القيام بذلك، وسنعمل في هذا الاتجاه بالتأكيد».لكن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي قال في تصريح للصحفيين إن انتشال حطام المسيّرة سيكون صعباً، مرجّحاً أن تكون قد تفتت وغرقت في مساحة مائية بعمق ما بين 1200 و1500 متر.وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتّخذت تدابير احترازية لحماية المعلومات الحساسة في حال تمكّنت روسيا من انتشال الحطام.وقال ميلي:«نحن واثقون من أن ما كان قيماً لم يعد كذلك».

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