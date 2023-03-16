2023/03/16 | 12:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9KPOgTQ2URg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستواجه بلاد النهرين سنين الجفاف والعطش؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستواجه بلاد النهرين سنين الجفاف والعطش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).