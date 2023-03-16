محافظ البنك المركزي يُحدد هدفين للسياسة النقدية في العراق

2023/03/16 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد محافظ البنك المركزي، علي العلاق،

اليوم الخميس، اهداف السياسة النقدية

في العراق.

وقال العلاق في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "السياسة النقدية تتضمن

هدفين أساسيين"، مبينا أن "أحد هذه

الأهداف يت

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