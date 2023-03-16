السوداني بذكرى

2023/03/16 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، فاجعة حلبجة

من "أبشع" الجرائم ضد الإنسانية، فيما

أكد سعي الحكومة لانصاف المدن المظلومة

والمحرومة.

وقال السوداني في تغريدة،

تابعتها وكالة نون ال

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