تركيا.. ارتفاع ضحايا الفيضانات الى 15 قتيلا

2023/03/16 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي سليمان

صويلو، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا

الانزلاقات والانهيارات الطينية في

جنوب شرق البلاد إلى 15 قتيلا.

وقال الوزير، "في أديامان قتل شخصان في

سانليورفا 13 شخصا نتيجة ال

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