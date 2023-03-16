زيدان يناقش مع يار الله اجراءات القضاء في التعاون مع القوات العسكرية لبسط الامن في ديالى

2023/03/16 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، اجراءات القضاء في التعاون مع القوات العسكرية لبسط الامن في محافظة ديالى.وذكر إعلام القضاء ان “رئيس … Readmore

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