الاسد: انتصار روسيا في اوكرانيا سيصاحبه تشكيل عالم جديد أكثر أمناً

2023/03/16 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن انتصار روسيا في العملية الخاصة بأوكرانيا، سيصاحبه تشكيل عالم جديد أكثر أمنا.وأضاف الأسد في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، عقب محادثات أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو: “هناك حماس شديد لصالح روسيا … Readmore

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