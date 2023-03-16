2023/03/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقيم، اليوم الخميس، كونغرسُ الاتحاد الدوليّ في العاصمةِ الرواندية كيجالي بحُضور ممثلي العراق عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أحمد الموسوي والأمين العامّ للاتحاد ‏محمد فرحان.وذكر بيان للاتحاد العراقي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمّ تجديد انتخاب انفانتينو رئيساً للاتحادِ الدولي لأربع سنوات مقبلة".

واضاف، أنه "بعدها ألقَى رئيس الاتحاد الدوليّ كلمةً بهذه المناسبة شكرَ فيها الاتحاداتَ الوطنيّة التي جددت ثقتها بقدراته لقيادةِ دفة الفيفا في الفترةِ المقبلة، متطلعا لمزيدٍ من النجاح، وأن تكون كرة القدم رسالةَ سلام ومحبة بين الشعوبِ مع إبداء شراكةٍ حقيقيّةٍ مع الجميع".وأشاد ايفانتينو بـ "نجاح العراق في تنظيم خليجي 25 في البصرة"، موضحا أنه "وجدَ الحماسةَ والشغف غير المسبوق لدى العراقيين في كرةِ القدم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشيداً باستضافة العراق لخليجي 25.. انفانتينو يفوز برئاسة الفيفا لغاية 2027) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشيداً باستضافة العراق لخليجي 25.. انفانتينو يفوز برئاسة الفيفا لغاية 2027) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).