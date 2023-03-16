كردستان تعطل الدوام الرسمي 3 أيام بمناسبة أعياد نوروز

2023/03/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية.

وذكرت الحكومة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة عيد نوروز تقرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".

واضاف أن "عطلة نوروز تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري ولغاية 23 من الشهر نفسه".

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