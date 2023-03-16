اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة في 3 محافظات

2023/03/16 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على 12 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في نينوى والانبار وصلاح الدين

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