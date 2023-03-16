خبيراقتصادي يشرح حصة اقليم كردستان من الموازنة الثلاثية

2023/03/16 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، حصص اقليم كردستان من موازنة 2023 والبالغة 12%.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "في خصوص كردستان في موازنة 2023 تسدد وزارة المالية مبلغ القرض 400 مليار دينار الممنوح لاقليم كردستان بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 333 لعام 2022 من قبل المصرف العراقي للتجارة من حصة الإقليم للسنة الحالية"، مشيرا الى ان "حصة كردستان من الانفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية = 12.67%".

واضاف: "تعد اجور الكلف التشغيلية لإنتاج النفط الخام المصدر ونقله من قبل الإقليم ضمن النفقات السيادية".

واشار الى ان "حكومة اقليم كردستان تلتزم بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل لا يقل عن 400 الف برميل يوميا".

واوضح ان "ايداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم يتم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويكون رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله الآمر بالصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية".

ونوه الى ان "نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي تخصص الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة "، مبينا ان " حكومة اقليم كردستان تلتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة".

وذكر المرسومي ان "تخصص نسبة 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ بما فيها اقليم كردستان".

ويواصل ان "وزارة المالية الاتحادية تلتزم بتسديد مستحقات الإقليم بموجب احكام هذا القانون شهريا".

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