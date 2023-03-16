وزير التخطيط: حكومة الكاظمي تتحمل مسؤولية التضخم في رواتب الموظفين

2023/03/16 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حمل وزير التخطيط محمد تميم، الخميس، الحكومة والبرلمان السابقين مسؤولية التضخم في فاتورة رواتب الموظفين.

وقال تميم في ملتقى السليمانية السابع تابعته "الاقتصاد نيوز" ،إنه "كُلف بإعداد موازنة 2023 و2034 و2025 وكان أمامنا خيارات محدودة وتحديات كبيرة وابتدأنا بقضية إعداد الموازنة بالذهاب باتجاه تحديد ما هي الأولويات وفق البرنامج الحكومي بشكل واقعي".

واضاف "عندما ذهبنا إلى الإنفاق وجدنا أن الانفاق قد تضخم بشكل كبير يقابله محدودية في الموارد وهذا الأمر دفعنا إلى إعادة النظر في أبواب الإنفاق وضرورة تحديد هذه الأبواب بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة".مشيرا الى ان "مبلغ العجز حوالي 60 ترليون دينار وجزء من هذا العجز هو عجز ورقي".

وبين ان "هذه الموازنة أضيفت لها 21 ترليون دينار عراقي للرواتب وهذا قرار ليس حكومياً بل قرار البرلمان السباق والحكومتين السابقتين إضافة إلى قانون الدعم الطارئ لتثبيت المتعاقدين".

واكد على ان "هذه الحكومة لم تتخذ قراراً واحداً لتعيين شخص واحد حتى إن كان في مكاتب الوزراء والحكومة الجديدة".

واوضح ان "المبالغ التشغيلية للموازنة كانت نتيجة قرارات الحكومات السابقة والبرلمان السابق".

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