فيديو: مدرسة تكافئ طالباتها بعد الامتحان برحلة إلى معرض الكتاب

2023/03/16 | 13:08 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل 964 فاجأت إدارة إحدى المدارس المتوسطة للبنات في أربيل، طالباتها بعد اتمامهن الامتحان، الأربعاء، برحلة إلى معرض أربيل الدولي للكتاب.وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالزيارة، قائلات إن “التجوال بين أروقة المعرض أخرجهن من جو الامتحانات الضاغط”.وتباينت اهتمامات الطالبات بالكتب، بين العناوين العلمية والترفيهية.

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