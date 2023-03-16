2023/03/16 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعرضت حافلة تقل لاعبي نادي نفط الشمال، اليوم الخميس، إلى الانقلاب على طريق كركوك – السليمانية.وذكر وسائل إعلام كردية تابعها / المركز الخبري الوطني/،أن “حافلة تقل نادي نفط الشمال تعرضت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقلاب حافلة نادي رياضي في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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