2023/03/16 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني شارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، احتفالات أبناء طائفة الصابئة المندائيين بـ ‘عيد الخليقة’.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “السوداني شارك، صباح اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يشارك الصابئة المندائيين احتفالاتهم بـ’عيد الخليقة’..



صور المركز الخبري الوطني.

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