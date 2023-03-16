الجيش الأميركي يجري أول مناورات بحرية مع قوات من غرب أفريقيا

2023/03/16 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت قوات من غرب أفريقيا قواربها الصغيرة في هدوء إلى عبارة صدئة، واحتشدت على جوانبها باستخدام خطافات متشابكة لنزع سلاح الخاطفين الوهميين الموجودين على متنها.

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