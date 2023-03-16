احداث اذار: السوداني يشارك الصابئة المندائيين احتفالاتهم بـ عيد الخليقة

2023/03/16 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 16 آذار 2023 رئيس مجلس الوزراء يشارك الصابئة المندائيين احتفالاتهم بـ (عيد الخليقة)...

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