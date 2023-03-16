شاهد لحظة إلقاء مقاتلة روسية الوقود على

2023/03/16 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا لقطات لمواجهات يوم الثلاثاء بين طائرة الاستطلاع الأمريكية بدون طيار والطائرة المقاتلة الروسية أثناء تحليقهما فوق البحر الأسود.

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