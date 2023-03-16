الاستخبارات تضبط أكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية في محافظات مختلفة

2023/03/16 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية،اليوم الخميس،ضبط أكثر من مليون لتر من مشتقات النفطية و14 معملاً في محافظات مختلفة.

وذكر بيان للاستخبارات أن” وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية،تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الوكالة من إحباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية أكثر من مليون لتر تقريبا ؛ نتيجة ضبط مواقع نفطية عدد ( 14) معملاً وموقع و(40) عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية”.

وأضاف، أنه” تم ضبط المعامل والمواقع نفطية غير مشروعة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديد وبلاستك كبيرة الأحجام و ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات: ( البصرة _ بغداد _ ديالى _ كركوك_ النجف الأشرف _ الأنبار) ،مبينا أن” المفارز تمكنت أيضا من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محمله بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها أصوليا ضمن المحافظات: ( البصرة _ ميسان _ ذي قار _ ديوانية _ بغداد _ ديالى _ الأنبار _ واسط _ كربلاء المقدسة_ للنجف الأشرف _ صلاح الدين _ كركوك _ نينوى)”.

وأكد، أنه”تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية”.

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