ممثلة الامم المتحدة “بلاسخارت” تصل إلى محافظة صلاح الدين

2023/03/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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وصلت ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، الى محافظة صلاح الدين.

حيث ان ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت وصلت الى محافظة صلاح الدين، وكان في استقبالها محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب

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