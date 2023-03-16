الاستخبارات العسكرية .. اعتقال 12 متهماً بقضايا مختلفة

2023/03/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على 12 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في نينوى والانبار وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيانها ، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين”.

وأضافت، أن “الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة في قضاء هيت والقيارة والرمادي وحمام العليل ومخمور”.

وأتم البيان: “جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها”.

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