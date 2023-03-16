2023/03/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد شركة هواوي Huawei الصينية لإطلاق جوال جديد وهو P60 Pro ضمن سلسلة جوالات P60.



ومن المقرر أن يأتي مع عدد من المواصفات والمزايا الرائعة.

خلال السطور التالية سنتعرف على أبرز هذه المواصفات.

مواصفات جوال P60 Pro من هواوي:

الشاشة

سيصل جوال P60 Pro مع شاشة:

من نوع OLED مقاومة للمياه والغبار.

قياس 6.6 بوصة.

معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

جودة +QHD

مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

نوتش صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

الكاميرا

كما سيحتوي الجوال الجديد على كاميرا ثلاثية خلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر Sony IMX888 من شركة Sony.

بينما ستحوي الكاميرا المقربة بدقة 64 ميجا بيكسل مستشعر OmniVision OV64B مع تكبير 3.5x، مع عدسة فائقة الاتساع بزاوية عريضة من Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

الأداء

علاوة على ذلك سيعمل جوال P60 Pro من هواوي بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdrgoan 8 Gen 2 SoC من الجيل الثاني، كذلك سيكون هناك وسوفت وير HarmonyOS 3.0.

التخزين

سيأتي الجوال الجديد مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0.

البطارية

سوف يتميز P60 Pro ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات.

مزايا أخرى

كذلك من المرجح أن يحصل الجوال الجديد على إمكانات اتصالات الأقمار الصناعية من الجيل التالي؛ إذ سيتمكن المستخدمون من إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية عبر الأقمار الصناعية.

الإنتاج

من المقرر أن يتم إصدار سلسلة جوال P60، والتي من بينها جوال P60 Pro من شركة هواوي الصينية، رسميًا في 23 مارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواصفات وموعد طرح جوال P60 Pro من هواوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواصفات وموعد طرح جوال P60 Pro من هواوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).