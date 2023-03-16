2023/03/16 | 13:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bWlyhSdDOb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي اللامي: السوداني يحاول ايجاد ارضية مشتركة للتوافق على الملفات العالقة والشائكة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي اللامي: السوداني يحاول ايجاد ارضية مشتركة للتوافق على الملفات العالقة والشائكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).