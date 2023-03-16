"بعجز خطير".. البرلمان يصوت على الموازنة في هذا الموعد

2023/03/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو اللجنة المالية المالية

النيابية جمال كوجر، اليوم الخميس،

إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام

الحالي قبل عيد الفطر، مشيراً في ذات

الوقت إلى وجود "عجز خطير" فيها.

وقال كوجر في بيان، إن المواز

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