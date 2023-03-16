2023/03/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة

مروحية في محافظة دهوك، فيما أكد مقتل

جميع ركاب الطائرة.

وذكر الجهاز في بيان، أن "طائرة مروحية

(هليكوبتر)، تحطمت، ليلة أمس الأربع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غير تابعة لجهة رسمية.. تحطم طائرة في دهوك ومقتل جميع ركابها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غير تابعة لجهة رسمية.. تحطم طائرة في دهوك ومقتل جميع ركابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).