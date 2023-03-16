الدفاع الامريكية: استخدام كوريا الشمالية لسلاحها النووي سيؤدي لانهاء نظامها

2023/03/16 | 13:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكاتت كوريا الشمالية قد اعلنت إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ كروز.

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