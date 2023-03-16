مطلع الأسبوع المقبل.. جلسة برلمانية لقراءة موازنة 2023 (فيديو)-عاجل

2023/03/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن الاطار التنسيقي، هاتف الساعدي، اليوم الخميس، وصول موازنة 2023 الى مجلس النواب.

وقال الساعدي، لـ (بغداد اليوم)، إنه "ربما ستكون هناك جلسة للبرلمان يوم السبت او الاحد المقبلين لإجراء القراءة الاولى والثانية لقانون الموازنة"، مضيفا أن "اللجنة المالية تقوم بإجراء بعض المناقلات والتعديلات على القانون لتقديمه فيما بعد للتصويت".

وتابع: "نحن كنواب على أتم الجاهزية للتصويت على موازنة 2023"، مؤكدا "تمرير الموازنة بكل سلاسة في البرلمان بالنظر لوجود التفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم".

ويوم أمس، رجحت اللجنة المالية البرلمانية، وصول مسودة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى الساعة لم تصل مسودة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب"، مرجحاً وصول مسودة القانون "بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى".

وأوضح الكرعاوي، أن "البرلمان يحتاج لوقت طويل من اجل مناقشة فقرات الموازنة"، مشيرا الى أن "اللجان البرلمانية المختصة لها صلاحيات في اجراء بعض التعديلات على فقرات القانون، ولهذا فأن تمريرها بعد وصولها للبرلمان يتطلب أكثر من شهر".

ووافق مجلس الوزراء، الاثنين الماضي على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025...واحاله إلى مجلس النواب"، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

فيما تبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 ترليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وتشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

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