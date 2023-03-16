الأسدي: مهمة الحكومة توفير فرص عمل لمواطنيها سواء في القطاع العام او الخاص

2023/03/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، أن مهمة الحكومة توفير فرص عمل لمواطنيها سواء في القطاع العام او الخاص.

وقال الاسدي على هامش ملتقى السليمانية الدولي السابع وتابعته (بغداد اليوم) إن "وزارة العمل معنية بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص وكذلك من خلال تفعيل مراكز التدريب والتواصل مع الشركات".

وأشار الى أن " الدولة تتكفل بتوفير الحد الادنى من معيشة المواطن اذا عجزت عن توفير فرص العمل"، مبينا أن الوزارة تمنح "راتب الحماية الاجتماعية لمن ليس له اي مورد مادي وغير القادرين عن العمل من العاجزين والارامل".

وأوضح وزير العمل أن " مهمة الوزارة من خلال دائرتي العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي هي الضغط على الشركات واصحاب العمل من اجل توفير فرص عمل للشباب"، مضيفا " لدينا اكثر من مذكرة تفاهم وقعت مع عدد من الدول من اجل التدريب وتطوير قدرات الشباب الباحثين عن العمل".

واكد الاسدي أنه "حصل على موافقة مجلس الوزراء لإصدار قرار لتسوية اوضاع العمال العرب والأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانون"، مضيفا " منحنا مهلة 45 يوما لتسوية اوضاع العمالة الاجنبية والحصول على تصريح من وزارتي العمل والداخلية".

ولفت الى "اصدار قرار بتحديد نسبة تشغيل العمالة في المشاريع الاستثمارية والشركات بواقع 30 % من العمالة الاجنبية يقابلها 70% من العمالة الوطنية".

وبين الاسدي أنه "بعد 45 يوما ستنطلق لجان مشتركة من العمل والداخلية للقيام بحملات تفتيش على جميع الشركات والمحال والمطاعم والفنادق وغيرها من مواقع العمل لمتابعة مدى الالتزام بقرارات تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية".

هذا وانطلقت اعمال ملتقى السليمانية، أمس الأربعاء، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية في البلاد، فيما تستمر اعماله ليومين.

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