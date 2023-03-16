السامرائي: نؤكد حق هذه المدينة المضحية بحصولها على كامل حقوقها المشروعة

2023/03/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، ضرورة حصول مدينة حلبجة على كامل حقوقها المشروعة لتكون محافظة عراقية.

وقال السامرائي، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "في الذكرى الـ 35 لمجزرة حلبچة التي راح ضحيتها الاف من أبناء شعبنا الكردستاني جراء الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق سكانها، نجدد تضامننا وتعاطفنا مع أبناء هذه المدينة العراقية".

وأضاف: "نؤكد حق هذه المدينة المضحية بحصولها على كامل حقوقها المشروعة في أن تكون محافظة عراقية".

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