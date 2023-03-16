ليوناردو دا فينتشي كان نصف إيطالي لأن أمه كانت عبدة شركسية

2023/03/16 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 14 آذار/مارس 2023 في فلورنسا لاثنتين من مخطوطات ليوناردو دا فينتشي © اف ب ماركو بيرتوريلو فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب) – لم يكن صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة أحد رموز عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي إيطالياً بالكامل، بل من نتحية أبيه فحسب، على ما كشف أكاديمي بارز الثلاثاء في فلورنسا موضحاً أن […]

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