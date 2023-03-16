2023/03/16 | 13:59 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الإمارات، الخميس، تقديم دعما مقداره 3 ملايين دولار لإعادة إعمار بلدة "حوارة" الفلسطينية بالضفة الغربية والمتضررين من الأحداث الأخيرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تقدم 3 ملايين دولار لإعادة إعمار "حوارة" الفلسطينية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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