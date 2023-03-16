سعر صرف الدولار في بورصات العراق

2023/03/16 | 14:00 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 تنشر شبكة 964، قائمة بأسعار صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق المحلّية لهذا اليوم، الخميس، 16 آذار 2023.بغداد: 156،250 البصرة: 156،500 أربيل: 156،250

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