رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة “الفيفا” بالتزكية

2023/03/16 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، حتى عام 2027.وتم انتخاب رئيس الفيفا في المؤتمر الـ73 للمنظمة في كيغالي (رواندا).وكان إنفانتينو المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم يتم إجراء تصويت، حيث أيد المندوبون إعادة الانتخاب بالتصفيق.وتستمر فترة ولاية إنفانتينو البالغ 52 عاما والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر […]

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إنفانتينو يحافظ على رئاسة “الفيفا” بالتزكية أولاً على ايرث نيوز.

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