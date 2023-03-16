شرطة اريزونا: خروج قطار شحن عن مساره يحمل مواد خطرة دون حدوث تسرب

2023/03/16 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي في ولاية أريزونا الأمريكية إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن مساره في غرب الولاية.وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه لم ترد تقارير فورية عن حدوث تسربات بعد انحراف القطار عن … Readmore

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